وزير خارجية الجزائر لـ«المنفي»: نقف دائما بجانب المجلس الرئاسي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رمطان لعمامرة، الذي نقل تحيات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وحرصه على تعزيز الاستقرار في ليبيا وعودتها لدورها الطبيعي.

وقال بيان صادر عن المجلس الرئاسي: “بحث اللقاء آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، ومساعي الجزائر الحثيثة لتعزيز الاستقرار والوصول للانتخابات في أقرب الآجال”.

وأضاف “جدد وزير الخارجية الجزائري، تضامن بلاده ووقوفها الدائم إلى جانب المجلس الرئاسي والشعب الليبي، لتجسيد أولويات المرحلة الراهنة، مشيداً بدور المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وجهوده في التواصل مع كافة الأطراف الليبية”.