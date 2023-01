مختار: أتوقع إنجاز القاعدة الدستورية قبل نهاية شهر فبراير وإجراء الانتخابات هذا العام

ليبيا – قال ناجي مختار النائب الاول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري إن ما يحدث في ليبيا هو صراع سياسي وعسكري يعيق توحيد مؤسسات الدولة، ومن غير المقبول تعليق هذا الأمر على المصالحة الوطنية وكأنها هي العائق.

مختار أشار في تصريح لقناة “BBC عربية” إلى أن قدوم نواب المنطقة الشرقية إلى طرابلس والحديث معهم في كل المسائل هو الحافز الذي يجعله يتكلم عن إمكانية توحيد مؤسسات الدولة وعلى رأسها تشكيل حكومة واحدة.

ولفت إلى أن النقاط العالقة بين مجلسي الدولة والنواب هما شرطا الترشح للانتخابات القادمة، سواء لانتخابات مجلس النواب أو الرئاسي وهما: مزدوجو الجنسية والعسكريين.

وأفاد أن هناك سيناريو يمكن أن يحدث، وهو الذهاب للاستفتاء حول مادتي الخلاف بين المجلسين، وإذا تم الوصول إلى أي صيغة توافقية حول هاتين المادتين ستصبح القاعدة الدستورية مُنجزة.

وأكد على أن التقارب التركي المصري مهم جدًا في تقريب وجهات النظر بين مجلسي النواب والدولة، وهذه التحالفات واضحة.

وبيّن أن مصر موجودة بقوة في المنطقة الشرقية، وكذلك تركيا في المنطقة الغربية، وهذا نتيجة للمواجهة العسكرية السابقة وكذلك التباين السياسي الحاصل.

كما نوّه إلى أن المطلوب في هذه المرحلة أن ينجح المجلسان برعاية أممية في الوصول إلى وثيقة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.

وتوقع في ختام حديثة إنجاز القاعدة الدستورية قبل نهاية شهر فبراير، وإجراء الانتخابات هذا العام.

