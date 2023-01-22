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البيوضي: الدبيبة سيحاول تغطية فضيحة فشل الاجتماع من خلال اشتباكات مسلحة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، إن عدم قبول وزراء خارجية العرب، دعوة حكومة الدبيبة منتهية الولاية للاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب في طرابلس اليوم؛ تأكيد “بعدم” الاعتراف به، وسحب علني لشرعيته، “وهو يحاول شراء الوقت لا أكثر عبر تغطية الفضيحة باشتباكات مسلحة”.

وأضاف البيوضي في منشور على حسابه في موقع فيسبوك إن “ما حدث اليوم سينهي مفاعيل الصفقة المحتملة بين الدبيبة وآخرين، و سيعزز من الخطوات نحو اتفاق جديد سيفضي لاستكمال العملية الإنتخابية وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة”

 

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الوطن الليبية

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