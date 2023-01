المجلس التسييري لبلدية غات: هناك غضبٌ شعبي في غات على خلفية انعدام الوقود

ليبيا – قال رئيس المجلس التسييري لبلدية غات “إبراهيم الخليل” إن هناك غضبًا شعبيًا في “غات”؛ على خلفية انعدام الوقود فقد وصل سعر 20 لترًا من الوقود لنحو 120 دينارًا.

الخليل أكد في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان أن انعدام الوقود أثر سلبًا على سير مرضى “الكُلى”؛ حيث يبعد مركز غسيل الكُلى عن مركز المدينة نحو 10 كيلومترات.

ولفت إلى أن حركة السير شبه معدومة في المدينة، والطلبة الذين يقطنون بعيدًا عن مدارسهم لم يتمكنوا من الذهاب للدراسة.

ونوّه إلى أن سعر أسطوانة الغاز في البلدية وصل إلى 50 دينارًا وفي الحالات الطبيعية يصل سعر 20 لترًا من الوقود بـ 40 دينارًا؛ وأسطوانة الغاز بـ 35 دينارًا.

وأعرب عن أسفه بالقول: إن بلدية “غات” بلدية أزمة وليست بلدية تنمية كباقي البلديات خاصة بعد مخاطبة الجهات المسؤولة وعلى رأسها المؤسسة الوطنية للنفط، ولكن دون جدوى.

