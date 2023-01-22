ابوزريبة يبحث سبل تطوير عمل وزارة الداخلية ووضع اليات العمل للعام الحالي

الوطن / رصد

اجتمع وزير الداخلية اللواء “عصام أبوزريبة” بعدد من القيادات الأمنية من مدراء الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة.

وتمَّ خِلال الاِجتماع الذي عقد اليوم الاحد َتبادل وجهات النظر حول سُبل تطوير العمل وَإزالة التحديات وَالعراقيل ، وإيجاد الحلول المناسبة لهَا ووضع الخطط والآليات التي سيتم العمل بها داخل الديوان خلال العام الحالي.

وأكد ابوزريبة على ضرورة العمل على عدم التداخل بين الاِختصاصات المناطة بالإدارات والمكاتب وذلك وفقًا للهيكل التنظيمي للوزارة

مشددا على أهمية تعزيز العلاقات بيّن الإدارات وَالمكاتب وَالأقسام حتي تتمكَّن الوَزارة مِن تحقيق أهدافها.