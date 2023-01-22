لعدم حضورها اجتماع وزراء الخارجية العرب..باشاغا يشكر الدول العربية الممتنعة عن حضور (المسرحية)

العنوان – سرت

شكر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الأحد، الدول العربية التي امتنعت عن حضور اجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس.

وقال باشاغا في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”نشكر الدول العربية والإسلامية الشقيقة وعلى رأسها مصر، والسعودية، والإمارات والأمانة العامة للجامعة العربية على امتناعهم عن المشاركة في المسرحية التي حاولت الحكومة المنتهية الولاية تسويقها بالادعاء بأنها الجهة المعترف بها دولياً”. أ

ودعا رئيس الحكومة الأشقاء العرب لدعم وحدة البلاد والمصالحة بين الليبيين ودعم التسوية الليبية الليبية التي ستدفع إلى وجود سلطة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي.

وأضاف باشاغا :”كما أدعو جيراننا في دولتي الجزائر وتونس إلى إعادة النظر في سياستها الخارجية تجاه ليبيا، وألا ينجرو وراء أهواء حكومة انتهت ولايتها القانونية والإدارية من قبل السلطة التشريعية وفقا لأحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”.