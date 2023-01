ليبيا – زعم مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني بمدينة مصراتة بأن من مكتسبات ثورة فبراير أن الرأي العام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أصبح محركًا أساسيًا لمؤسسات الدولة ورقيب ومحاسب يُحسب له ألف حساب.

الدرقاش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أضاف: “يعني تبي أمورك تمشي دوّر كيف تقعد ترندمن مكتسبات فبراير أن أصبح الرأي العام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي محركًا أساسيًا لمؤسسات الدولة ورقيب ومحاسب يُحسب له ألف حساب، يعني تبي أمورك تمشي دوّر كيف تقعد ترند”.

Shares

The post الدرقاش: بفضل فبراير الرأي العام أصبح من خلال مواقع التواصل المحرك الأساسي لمؤسسات الدولة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية