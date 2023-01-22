باشاغا يشكر الدول الممتنعة عن حضور اجتماع طرابلس.. ويدعو الجزائر وتونس لإعادة النظر في سياستهما

الوطن| رصد

أعرب رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، عن شكره للدول العربية والإسلامية الشقيقة، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة للجامعة العربية، على امتناعهم عن المشاركة في “المسرحية” التي حاولت الحكومة منتهية الولاية تسويقها للإدعاء بأنها الجهة المعترف بها دولياً

ودعا باشاغا “الأشقاء العرب لدعم وحدة البلاد والمصالحة بين الليبيين ودعم التسوية الليبية الليبية، التي ستدفع إلى وجود سلطة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي”.

وقال ” أدعو جيراننا في دولتي الجزائر وتونس إلى إعادة النظر في سياستهما الخارجية تجاه ليبيا، وأن لا ينجروا وراء أهواء حكومة أنتهت ولايتها القانونية والإدارية من قبل السلطة التشريعية وفقا لأحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”.