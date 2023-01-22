لجنة إعادة الاعمار والاستقرار تُجري زيارة ميدانية لمنطقة بنينا لبدء تنفيذ المشاريع الخدمية بالمنطقة

أجرى رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي رفقة عضو اللجنة عبدالرحمن زيد زيارة لمنطقة بنينا وذلك للاجتماع مع الجهات المعنية بالمنطقة وأعيانها وعدد من الشباب و النشطاء.

وخلال الزيارة، أكد رئيس اللجنة، إعطاء الإذن للمشروعات للشروع في تنفيذ أعمال الصيانة لكافة المرافق العامة الخدمية بالمنطقة وصيانة الطرق الرئيسية والفرعية ومعالجة مشاكل الصرف الصحي والانارة الداخلية والخارجية للشوارع بالمنطقة.