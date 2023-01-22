المنقوش: حكومتنا أنهت حالة الاقتتال لأول مرة منذ 10 سنوات

رأت وزيرة خارجية الدبيبة، نجلاء المنقوش، أنه يجب أن يكون للدول العربية دور في استعادة ليبيا لعافيتها.

وقالت المنقوش، خلال الاجتماع الوزاري العربي التشاوري الذي عقد في طرابلس بحضور عدد ضئيل للغاية وبمشاركة 7 دول عربية فقط: “حكومة الوحدة تقدم الخدمات الأساسية لكل أبناء ليبيا، دون تمييز، وأنهت حالة الاقتتال لأول مرة منذ 10 سنوات، والاقتصاد الليبي بات اقتصادًا واعدًا لتكون التنمية بوابة للاستقرار في البلاد”.

وأضافت “حكومة الوحدة حافظت على تدفق إنتاج النفط وخصصت ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، لتحسن من إنتاج النفط في البلاد، وأجدد تعهد التزام حكومة الوحدة بإجراء الانتخابات في ليبيا، احترامًا لرغبة 2.5 مليون ليبي استلموا بطاقاتهم الانتخابية، فحكومة الوحدة تواصل التزامها بإنهاء المراحل الانتقالية ومنع انزلاقها إلى الفوضى”.

وتابعت “البعض يُحاول تنميط الحالة الليبية على أنها في حرب مستمرة، وأن طرابلس وليبيا أرض حروب ودمار، كما أن جهود المجلس الرئاسي في المصالحة تستحق الإشادة، خاصة وأن العالم شاهد مبادرة عبدالله اللافي، التي توجت باجتماع مُمثلين لكل الأطراف في طرابلس المستقرة، وناقشوا القضايا الجوهرية موضع الخلاف بين الليبيين”.