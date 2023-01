من طرابلس.. الدوحة تشيد باحتضان الاجتماع العربي وتؤكد على التعاون المشترك

أكد النائب بالمجلس الرئاسي، “عبدالله اللافي” حرصهم على إنجاح العملية الانتخابية في ليبيا، مثمنا مجهودات دولة قطر في دعم العملية السياسية في ليبيا، وفق تعبيره.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الدولة بدولة قطر للشؤون الخارجية، سلطان المريخي، مساء اليوم الأحد، بعد مشاركة الأخير في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بالعاصمة طرابلس.

من جهته، دعا المريخي الأطراف الليبية إلى الاستمرار في خطوات إنجاح المصالحة التي تجمع كافة الأطياف السياسية في مكان واحد داخل ليبيا، وفق قوله.

هذا، وبحث اللقاء أهم المستجدات السياسية في البلاد، وسبل دفع العملية السياسية، من خلال التأكيد على اجراء الاستحقاقات الانتخابية، بحسب إعلام الرئاسي.

وبالعودة إلى الاجتماع التشاوري، فقد أكد المطيري خلال كلمته، أهمية تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك بما يحقق مصالح الشعوب العربية ويدعم الأمن والاستقرار في دولها، طبق قوله.

كما تقدم المطيري، بالشكر لدولة ليبيا لاستضافتها اللقاء التشاوري “الودي”، لافتا إلى أنها بذلك تؤكد حرصها على أداء دورها الفاعل مع الدول الأعضاء لخدمة القضايا المشتركة، بحسب وصفه.

المصادر: المجلس الرئاسي + الخارجية القطرية

