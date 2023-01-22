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بن قدارة: أتخوف من نقص المحروقات وانقطاع الكهرباء في ظل ضعف مصداقية المؤسسة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، إن المؤسسة تحاول الحفاظ على مستوى الإنتاج ورفعه إلى 2 مليون برميل خلال 3-5 سنوات، وتتعامل “بمرونة” مع قرار تغذية حساب المؤسسة باستمرار لشراء البنزين، معرباً عن تخوفه من نقص حساب المؤسسة وبالتالي نقص المحروقات وانقطاع الكهرباء.
وأشار بن قدارة في تصريحات اليوم الأحد، إلى أن مصداقية المؤسسة أمام العالم “ضعيفة” ولا أحد يورد لها المحروقات إلا عند الدفع المباشر، موضحاً أن المؤسسة لا تعمل بمقايضة النفط مقابل توريد المحروقات، إنما يتم بيع النفط وجزء من الدخل يُدفع للموردين ثمناً للبنزين والديزل.
وأضاف إن “تسيير عمل المؤسسة لا يخلو من الضغوط السياسية والاجتماعية”
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الوطن الليبية

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