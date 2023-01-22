المنقوش: اجتماع طرابلس ذكَّر الرأي العام العربي بعجز الجامعة عن تحقيق التضامن مع ليبيا

اعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المنتهية، نجلاء المنقوش، أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عُقِد اليوم في العاصمة طرابلس أعاد تذكير الرأي العام العربي بعجز الجامعة عن تحقيق التضامن مع ليبيا.

وغردت المنقوش عقب الاجتماع عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “اجتماع طرابلس أعاد تذكير الرأي العام العربي، كيف أن الحُلم العربي لم يتحقق ويواجه تحديات خطيرة، وقد عجزت جامعة الدول العربية عن تحقيق أقل مستويات التضامن العربي مع بلدي من وسط عاصمته”.

وأضافت “أعلنا إصرارنا أننا في طريق الاستقرار، ولن نتنازل عن حقوق شعبنا، ويدعمنا الأوفياء من أشقائنا العرب”.