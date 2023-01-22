باتيلي يدعو الأطراف الدولية دعم ليبيا للخروج من الازمة التي طال أمدها

العنوان – طرابلس

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الأحد، الأطراف الدولية دعم ليبيا للخروج من الازمة التي طال أمدها.

وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”أدعو جميع الأطراف الدولية، بما في ذلك دول جوار ليبيا، إلى توحيد كلمتهم والرفع من وتيره دعمهم لليبيا من أجل مساعدة البلاد على الخروج من هذه الأزمة التي طال أمدها”.

وأضاف باتيلي :”كان من دواعي سروري حضور الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب اليوم في طرابلس، لقد كان الاجتماع بمثابة تعبير عن التضامن مع الشعب الليبي وعن دعمه في مساعيه لبناء مستقبل ينعم بالسلم والرخاء”.

وتابع المبعوث الأممي :”لقد دعوت جميع الأطراف الليبيين إلى العمل معًا لإيجاد سبل لتجاوز خلافاتهم حتى تتمكن ليبيا – مرة أخرى – من الاضطلاع بدورها القيادي كدولة أفريقية وعربية، وكجزء من حوض البحر الأبيض المتوسط، وكعضو نشط ضمن أسرة الأمم المتحدة”.