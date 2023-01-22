اللافي يبحث مع وزير الدولة القطري سبل دفع العملية السياسية

الوطن / رصد

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع وزير الدولة بدولة قطر للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي المستجدات السياسية في البلاد، وسبل دفع العملية السياسية، من خلال التأكيد على اجراء الاستحقاقات الانتخابية.

وأثنى سلطان بن سعد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاحد ، على دور المجلس الرئاسي في انجاح مشروع المصالحة الوطنية، مؤكداً ان نجاح الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع له أصداء دولية إيجابية، متمنياً الاستمرار في هذه الخطوات التي تجمع كافة الاطياف السياسية في مكان واحد داخل ليبيا.

من جهته أكد اللافي حرص المجلس الرئاسي في انجاح العملية الانتخابية التي ينتظرها الشعب ،مثمناً مجهودات دولة قطر في دعم العملية السياسية في ليبيا.