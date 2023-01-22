هذا ما جاء في لقاء مدير مُديريِّة أمن بئر الأشهب بمنتسبي البحث الجنائي

قامَ اليوم الأحد مُدير مُديريِّة أمن بئر الأشهب في داخلية باشاغا “أدم عيسى” بِرفقة مُساعدي للشؤون العَامة وَالأمنية بِزيارة قسم البحث الجنائي بِالمُديريِّة.
وَاِجتمعَ مُدير المُديريِّة خِلال الزيارة معَ كافة مُنتسبي البحث الجنائي مِن ضُباط وَضُباط صف وَأفراد؛ لِمُناقشة عدّة مواضيع هامة مُتعلقة بِالعمل الأمني وَالإداري بِالقسم، وَسرعة إنجاز وَإحالة المحاضر وَالقضايا إلى النيابة العامة، وَحلحلة وَتذليل الصعُوبات التي تُواجه اعضاء القسم لإنجاح المهام المنُوطة بهم.
كمَا طالبَ مُدير الأمن بِمُتابعة القسم مِن قبل المُساعد للشؤون الأمنية وَمُعاقبة المُقصرين بِأقصى العقُوبات وَمُكافآت المُتميزتين بِالعمل، بِالإضافة إلى تكاثف الجهُود وَالجدية فِي العمل؛ لِضبط المطلوبين وَفرض القَانون وَالمُجاهرة بِالأمن وَالحفاظ على أمن وَحماية الوطن وَالمُواطن.
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