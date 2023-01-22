وزير الخارجية المصري: بحثت مع وزير الخارجية الإيطالي عدة ملفات أبرزها الوضع في ليبيا

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنه بحث من نظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها شرق المتوسط والاستفادة المشتركة من الموارد القائمة، والقضية الفلسطينية والوضع في ليبيا.

وأضاف سامح شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي، اليوم الأحد، أنه كان هناك توافق خلال المباحثات في العديد من المجالات ومواجهة التحديات المشتركة، من ضمنها مواجهة الإرهاب والقضاء على الهجرة غير الشرعية.

من جهته قال تاياني: لابد أن يكون هناك تعاون بين كل الأطراف الكبيرة التي تهتم بليبيا ومصر دولة مهمة للغاية للتعاون وتبادل الآراء حتى نصل لحل إيجابي لقضية ليبيا.

وأضاف: أن الوصول إلى حل للقضية الليبية يصب أيضاً في حل قضية الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى استعداد بلاده لدعم جهود مصر الكبيرة لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية وترحيل المهاجرين غير الشرعيين من أراضيها.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، التقى اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأجرى معه مباحثات حول أمن الطاقة والتعاون الاقتصادي والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط، خاصة في ليبيا، وكذلك لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

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