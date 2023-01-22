وعود الدبيبة بتوطين العلاج تذهب أدراج الرياح

الوطن| رصد

مر منذ أكثر من عام على تعهد رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، بتوطين العلاج بالداخل، لكنه لم يتخذ أي خطوة تواكب معاناة المرضى.

بدوره، طالب الدكتور فرج الحمري، أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي، وعضو اللجنة العلمية لسجل السرطان ببنغازي، بتوطين العلاج في البلاد.

وقال في تصريح رصده موقع “الوطن” إن الدولة تصدر القرارات لعلاج المرضى في دول الجوار، فيبدأون رحلة تلقي العلاج؛ لكن بمجرد انتهاء المخصصات المالية التي تتسلمها السفارات، وتسددها للمستشفيات والمصحات، يتم إيقاف علاجهم، وربما طردهم.

وناشد الحمري سلطات البلاد بتفعيل المنظومة الوطنية الخاصة بحصر مرضى الأورام بليبيا، وقال إن الأرقام سترشد الحكومة لاستيراد الجرعات المطلوبة خلال عام على الأقل، ونتفادى بذلك أزمة عدم توفر الأدوية البيولوجية المكملة لها بالمستشفيات العامة.

ودعا لتسهيل الأوضاع على المرضى بوجود لجنة في كل مدينة، تستقبل طلباتهم للعلاج بالخارج، بدلاً من تكبد القاطنين منهم خارج العاصمة مشقة السفر لاستصدار القرار من طرابلس.