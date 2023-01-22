وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري لـ”اللافي”: نجاح الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع له أصداء دولية إيجابية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مساء اليوم الأحد ، بوزير الدولة بدولة قطر للشؤون الخارجية “سلطان بن سعد المريخي”

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي عبر صفحته على فيسبوك، بحث اللقاء أهم المستجدات السياسية في البلاد، وسبل دفع العملية السياسية، من خلال التأكيد على اجراء الاستحقاقات الانتخابية.

وبدوره، أثنى سلطان بن سعد، على دور المجلس الرئاسي في انجاح مشروع المصالحة الوطنية، مؤكداً ان نجاح الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع له أصداء دولية إيجابية، متمنياً الاستمرار في هذه الخطوات التي تجمع كافة الاطياف السياسية في مكان واحد داخل ليبيا .

ومن جانبه، أكد “اللافي”، على حرص المجلس الرئاسي في انجاح العملية الانتخابية التي ينتظرها الشعب ،مثمناً مجهودات دولة قطر في دعم العملية السياسية في ليبيا.