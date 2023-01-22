ليبيا الان

أبوزريبة يبحث خطط وآليات العمل مع مكاتب وزارته

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ناقش وزير الداخلية بالحكومة الليبية المصادق عليها من البرلمان عصام أبوزريبة، مع القيادات الأمنية من مدراء الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة، الاحتياجات الضرورية واللازمة للعمل على أكمل وجه، والخطط والآليات التي سيتم العمل بها داخل الديوان خلال العام الحالي.

واستعرض أبوزيبة، آلية العمل بالوزارة، وتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير العمل وإزالة التحديات والعراقيل التي قد توثر على سير العمل، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكد لوزير على عدم التداخل بين الاختصاصات المناطة بكل الإدارات، وعلى أهمية تعزيز العلاقات بين كافة الإدارات حتي تتمكن الوزارة من تحقيق أهدافها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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