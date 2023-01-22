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وال تستطلع توصيات المشاركين العرب بمؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 22 يناير 2023 (وال) ـ تستمر فاعليات مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني، و الذي ينظمه و يشرف مجلس الأمن القومي الليبي تحت شعار (الأمن القومي و التهديدات السيبرانية في عالم متغير ) المقام بمدينة بنغازي في الفترة من 21 إلى 23 يناير 2023 . وضم هذا المؤتمر مشاركات عربية ضمت السودان ، المغرب، تونس […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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