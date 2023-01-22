وزير الخارجية الإيطالي: نتعاون مع مصر للتوصل إلى حل إيجابي لقضية ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، على ضرورة إيجاد حل للقضية الليبية والتوصل إلى اتفاق بين الأطراف في ليبيا حتى يتم إجراء الانتخابات.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيطالي، اليوم الأحد. في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري.

وقال تاياني: لابد أن يكون هناك تعاون بين كل الأطراف الكبيرة التي تهتم بليبيا ومصر دولة مهمة للغاية للتعاون وتبادل الآراء حتى نصل لحل إيجابي لقضية ليبيا.

وأضاف: أن الوصول إلى حل للقضية الليبية يصب أيضاً في حل قضية الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى استعداد بلاده لدعم جهود مصر الكبيرة لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية وترحيل المهاجرين غير الشرعيين من أراضيها.

وعقب اللقاء، قال تاياني، عبر حسابه بموقع تويتر، إنه بحث مع نظيره المصري سامح شكري خلال محادثاتهما في القاهرة قضايا ليبيا واستقرار البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا التزام إيطاليا بتعاون أكبر مع مصر.

كما التقى تاياني، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأجرى معه مباحثات حول أمن الطاقة والتعاون الاقتصادي والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط، خاصة في ليبيا، وكذلك لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

Trending رئيس مجلس النواب: أتوقع إعلان خارطة طريق لليبيين قريباً