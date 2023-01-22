الفيتوري للمنقوش: اجتماع طرابلس يذكرني بفشلك السابق في مؤتمر استقرار ليبيا

علّق الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مصطفى الفيتوري على اجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس ووجه تعليقه لوزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية نجلاء المنقوش قائلا: “يذكرني بفشلك السابق في عقد مؤتمر استقرار ليبيا منذ عام”.

الفيتوري، وفي تدوينة على حسابه بـ “فيسبوك” قائلا: “المنقوش تشتكي فشلها .. في مؤتمر هي ترأسته وهي من دعا اليه وهي من أداره”.

وأضاف قائلا: “لأول مرة في تاريخ الدبلوماسية في العالم يفشل البلد المضيف في تحقيق أي شيء من مؤتمر هو من نظمه واستضافة”.

وتابع: “فشل ذريع يذكرني بفشل مؤتمرها السابق المسمى “مؤتكر استقرار ليبيا” منذ عام! شيء يحشم حتى الميتين”.