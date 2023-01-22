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الفيتوري للمنقوش: اجتماع طرابلس يذكرني بفشلك السابق في مؤتمر استقرار ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

علّق الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مصطفى الفيتوري على اجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس ووجه تعليقه لوزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية نجلاء المنقوش قائلا: “يذكرني بفشلك السابق في عقد مؤتمر استقرار ليبيا منذ عام”.

الفيتوري، وفي تدوينة على حسابه بـ “فيسبوك” قائلا: “المنقوش تشتكي فشلها .. في مؤتمر هي ترأسته وهي من دعا اليه وهي من أداره”.

وأضاف قائلا: “لأول مرة في تاريخ الدبلوماسية في العالم يفشل البلد المضيف في تحقيق أي شيء من مؤتمر هو من نظمه واستضافة”.

وتابع: “فشل ذريع يذكرني بفشل مؤتمرها السابق المسمى “مؤتكر استقرار ليبيا” منذ عام! شيء يحشم حتى الميتين”. 

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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