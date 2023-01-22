ضبط شخص قتل مواطنا في جالو بـ”حربة بندقية”

ألقى رجال الأمن بمركز شرطة جالو القبض على متهم بقتل شخص بثلاث طعنات مستخدما آلة حادة.

وقالت مديرية الأمن في بيان إن إشارة من نقطة الشرطة بمستشفى جالو المركزي وردت إلى الغرفة الرئيسية بالمديرية، مفادها إحضار شخص ليبي الجنسية متوفيا إثر تعرضه لعدة طعنات.

وانتقل أعضاء وحدة التحقيق إلى مستشفى جالو المركزي وإبلاغ رئيس نيابة جالو الابتدائية بالواقعة، وبالاستدلال مع الشخص المسعف تم التعرف على هوية المجني عليه ومكان الواقعة حيث تم إبلاغ غرفة العمليات بالمديرية.

ووجهت مديرية الأمن بنشر الدوريات في مكان الواقعة، حيث تم ضبط عدد ثلاثة أشخاص كانوا في مكان الواقعة وأحدهم في حالة سكر ظاهر، وأفادوا بأن الجاني قام بالفرار.

وبتتع آثار المتهم تم ضبطه حيث كان في حالة سكر، وعليه آثار دماء على ملابسه، وبالانتقال به إلى القسم اعترف اثنان منهم بأن الجاني كان في حالة سكر وقام بالاعتداء على المجني عليه بعدد ثلاثة طعنات بسلاح أبيض (حربة بندقية).

واعترف الجاني اليوم الأحد بما نسب إليه، وتم العثور على قنينة خمر داخل سيارة الجاني واتخذت الإجراءات القانونية.