اجتماع في سرت لمتابعة المشاريع التنموية ببلديتي خليج السدرة وهراوة

عقد بمقر مكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان سرت اجتماع لمتابعة المشاريع التنموية التي يشرف عليها مكتب الجهاز في بلديتي خليج السدرة وهراوة والمناطق التابعة لها.

وضم الاجتماع عضو مجلس النواب عن دائرة خليج السدرة صالح أفحيمة، ومدير فرع هيئة الرقابة الإدارية خليج السدرة حسام صالحين، ومدير مكتب جهاز تنفيد مشروعات الإسكان بمنطقة سرت أحمد الودي، وعدد من رؤساء الأقسام المختصة بالجهاز، وأعيان منطقة خليج السدرة.

وأفاد مدير مكتب جهاز تنفيد مشروعات الإسكان بمنطقة سرت أحمد الودي في تصريح صحفي، بتقديم شرح وافي عن المشاريع المتعاقد عليها بالمنطقتين، ونسب الإنجاز، وأهم العراقيل التي تواجه عدد من المشاريع، واقتراح الحلول لاتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لحلها.

كما جرى مناقشة المشاريع المحالة من بلدية خليج السدرة وبلدية هراوة والمطلوب التعاقد على تنفيذها من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لحل المختنقات، وتدوين المشاريع التي تحتاجها بعض المناطق، حيث تكلف مدير مكتب الجهاز لجنة من مهندسي الجهاز بسرت لزيارة المناطق ومعاينتها ووضع الدراسات اللازمة، وإعداد المقايسات والخرائط لإحالتها إلى الإدارة العامة للتعاقد على تنفيذ المشاريع المطلوبة.