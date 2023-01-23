بعد إتمام صيانة الأجهزة.. استئناف عمليات قسطرة القلب بمستشفى بن سينا

استأنف مستشفى بن سينا التعليمي بسرت عمليات قسطرة القلب، بعد إتمام صيانة أجهزة وحدة القسطرة، وذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء على أهالي المرضى.

وأجريت عمليتا قسطرة القلب لمريضين يبلغان من العمر 55 عامًا و57 عامًا، من خلال طاقم طبي برئاسة أخصائي القلب والأوعية الدموية، رئيس قسم عناية القلب بالمستشفى وعضو هئية التدريس بكلية الطب بسرت الدكتور محمد أبوبكر، بالإضافة إلى أخصائي القلب الدكتور علي الأمين والأخصائية الدكتورة فاطمة دبنون والفريق الطبي المساعد.

وفي يوليو الماضي، أجريت صيانة لجهاز القسطرة القلبية وتجهيز الوحدة، وأعيد العمل بقسم قسطرة القلب بمستشفى بن سينا التعليمي، بعد توقف دام سنوات عديدة.