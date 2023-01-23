المنقوش: جامعة الدول العربية عجزت عن تحقيق أقل مستويات التضامن العربي مع ليبيا

العنوان – طرابلس
قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش إن اجتماع طرابلس أعاد تذكير الرأي العام العربي، كيف أن الحُلم العربي لم يتحقق ويواجه تحديات خطيرة.
وأضافت المنقوش :”وقد عجزت جامعة الدول العربية عن تحقيق أقل مستويات التضامن العربي مع بلدي من وسط عاصمته”.
وتابعت وزيرة الخارجية :”أعلنا إصرارنا أننا في طريق الاستقرار، ولن نتنازل عن حقوق شعبنا، ويدعمنا الأوفياء من أشقائنا العرب”.
وأكدت :”أتحفظُ على موقف بعض الدول التي تغيبت بسبب جهود سلبيةٍ معينة بُذلت للأسف منذ ممارسة ليبيا حقها بترأس مجلس الجامعة”.
وواصلت :”نحن نقرأ هذه الجهود السلبية بأنها لا تخدم الاستقرارَ في بلادي ليبيا، والاجتماعُ ليس اجتماعا خاصا بليبيا ولكنه تأكيد لاتفاقٍ سابق لوزراء الخارجية العرب بتكثيف التشاورِ بين أعضاء الجامعة”.
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