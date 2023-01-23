“اللافي” يثمن جهود قطر لدعم العملية السياسية في ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الأحد، بوزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء بحث أهم المستجدات السياسية في ليبيا، وسبل دفع العملية السياسية، من خلال التأكيد على اجراء الاستحقاقات الانتخابية.

وأثنى الوزير القطري، على دور المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، مؤكداً أن نجاح الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع له أصداء دولية إيجابية، متمنياً الاستمرار في هذه الخطوات التي تجمع كافة الأطياف السياسية في مكان واحد داخل ليبيا.

من جهته أكد اللافي، حرص المجلس الرئاسي على إنجاح العملية الانتخابية التي ينتظرها الشعب، مثمناً مجهودات دولة قطر في دعم العملية السياسية في ليبيا.

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