وزارة العمل تسلم مخصصات مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق لتوفير احتياجاتها اللازمة والضرورية

شرعت وزارة العمل والتأهيل بتسليم مخصصات مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق لتوفير احتياجاتها اللازمة والضرورية بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء السيد فتحي باشاغا.

واستقبل وزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف أرحومة بديوان وزارة العمل والتأهيل بمدينة سرت مدراء مكاتب العمل (البوانيس والشرقية وتراغن وعتبة والعوينات).

بعد استلامهم لمخصصات المكاتب المكلفين بها من إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة وذلك لغرض توفير احتياجات المكاتب اللازمة والضرورية بشكل عاجل.. حيث شدد الشارف على أن دور مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق هو دور تنظيمي خدمي يتعلق بتقديم خدمات تليق بالمواطنين الليبيين والأجانب القاطنين في نطاقها الجغرافي وكذلك توفير فرص عمل للشباب الباحثين عن العمل وتدريبهم وتأهيلهم بما يمكنهم من الدخول لسوق العمل الليبي بكل سهولة ويسر.