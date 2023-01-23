باتيلي: أدعو جميع الأطراف الدولية إلى توحيد كلمتهم والرفع من وتيره دعمهم لليبيا

عبّر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الي ليبيا ” عبدالله باتيلي ” عن سعادته وسروره لحضوره الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم بطرابلس.

وقال باتيلي، في تغريدة له على تويتر “لقد كان الاجتماع بمثابة تعبير عن التضامن مع الشعب الليبي وعن دعمه في مساعيه لبناء مستقبل ينعم بالسلم والرخاء. ”

واشار باتيلي الى انه منذ أكثر من عام، سجل ما يفوق 2.8 مليون ليبي في اللوائح الانتخابية. وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على إرادة وتصميم الليبيين على اختيار ممثليهم، وإعادة الشرعية لمؤسساتهم، وشق طريقهم نحو الاستقرار من خلال عملية سياسية ديموقراطية.3

ونوه إلى كلمته التي دعا فيها الأطراف الليبيين إلى العمل معًا لإيجاد سبل لتجاوز خلافاتهم حتى تتمكن ليبيا -مرة أخرى- من الاضطلاع بدورها القيادي كدولة إفريقية وعربية، وكجزء من حوض البحر الأبيض المتوسطي، وكعضو نشط ضمن أسرة الأمم المتحدة.

وختم باتيلي تغريدته بالقول ” أدعو جميع الأطراف الدولية، بما في ذلك دول جوار ليبيا، إلى توحيد كلمتهم والرفع من وتيره دعمهم لليبيا من أجل مساعدة البلاد على الخروج من هذه الأزمة التي طال أمدها”.