الصغير: اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في طرابلس “فاشل”

العنوان – بنغازي

قال الدبلوماسي والسياسي حسن الصغير، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في طرابلس “فاشل”.

وأضاف الصغير :”دليل فشل الاجتماع بلسان الوزيرة نجلاء المنقوش بنفسها، موتمر صحفي لا يوجد به لا بيان ختامي ولا حتى موضوعات تمت مناقشتها ولا قضايا تم تداولها ولا حتى جدول اعمال للتشاور حوله”.

وتابع الدبلوماسي في منشور على “فيسبوك” :”مؤتمر صحفي حول الانعقاد من عدمه وحول حق حكومتهم في تنظيمه من عدمها ودور الأمانة العامة وما إلى ذلك”.

وواصل في منشوره :”كل ذلك يقول صراحة بأنه لم يكن هناك اجتماع ولا موضوعات ولا قضايا تم تداولها فقط لمة فاشلة ومؤتمر صحفي حول أسباب فشلها”.