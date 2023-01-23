عليبة: مقترح المجلس الاستشاري يقود لاحتمالات العودة إلى نقطة الصفر

الوطن| رصد

قال رئيس وحدة التسلح في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أحمد عليبة، إن الملف الليبي يشهد تحركات كثيرة، لكن تبقى النتائج أقل من مستوى هذه التحركات، والأطراف ما زالت غير قادرة على حسم الملفات العالقة، مشيراً إلى أن حلول المشري وصالح حول المجلس الاستشاري، ستحول الملفات الليبية إلى “دوامة مفتوحة” على احتمالات الرجوع إلى نقطة الصفر.

ورأى عليبة أن الأزمة الليبية تحولت إلى صراع مراكز القوى، إذ يبحث كل طرف عن “تعظيم مكتسباته” مما يعني غياب الإرادة السياسية الحقيقية للوصول إلى حل نهائي، مشيراً إلى عدم تمكّن الجميع من الوصول إلى نقطة ربما تشكل انفراجة حقيقية، بدلاً من طرح الحلول والعراقيل في آن واحد للوصول إلى حالة الجمود.