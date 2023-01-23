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مصطفى الفيتوري لـ”المنقوش”: اجتماع طرابلس يذكرني بفشلك السابق في مؤتمر استقرار ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علّق الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مصطفى الفيتوري على اجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس ووجه تعليقه لوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة قائلا: يذكرني بفشلك السابق في عقد مؤتمر استقرار ليبيا منذ عام.

وكتب الفيتوري على فيسبوك قائلا: المنقوش تشتكي فشلها .. في مؤتمر هي ترأسته وهي من دعى اليه وهي من أداره.

وأضاف قائلا: لأول مرة في تاريخ الدبلوماسية في العالم يفشل البلد المضيف في تحقيق اي شئ من مؤتمر هو من نظمه وأستضافه!

متابعا: فشل دريع يذكرني بفشل مؤتمرها السابق المسمى “مؤتكر استقرار ليبيا” منذ عام! شي يحشم حتى الميتيين. 

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مصطفى الفيتوري

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صحيفة الساعة 24

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