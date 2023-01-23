مصطفى الفيتوري لـ”المنقوش”: اجتماع طرابلس يذكرني بفشلك السابق في مؤتمر استقرار ليبيا

علّق الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مصطفى الفيتوري على اجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس ووجه تعليقه لوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة قائلا: يذكرني بفشلك السابق في عقد مؤتمر استقرار ليبيا منذ عام.

وكتب الفيتوري على فيسبوك قائلا: المنقوش تشتكي فشلها .. في مؤتمر هي ترأسته وهي من دعى اليه وهي من أداره.

وأضاف قائلا: لأول مرة في تاريخ الدبلوماسية في العالم يفشل البلد المضيف في تحقيق اي شئ من مؤتمر هو من نظمه وأستضافه!

متابعا: فشل دريع يذكرني بفشل مؤتمرها السابق المسمى “مؤتكر استقرار ليبيا” منذ عام! شي يحشم حتى الميتيين.