باشاغا يبحث التعاون مع مصر في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

بحثت الحكومة الليبية التعاون مع الجانب المصري في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مناقشة المشاكل والاختناقات التي تواجه شبكة الكهرباء والانقطاعات التي حصلت بالعديد من المناطق؛ بسبب الفيضانات والصواعق التي تعرضت لها الشبكة خلال الفترة الماضية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة فتحي باشاغا اليوم الأحد، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة سرت، مع وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري.

بدوره، عرض البدري كتاب وزير الكهرباء والطاقة في المصري، لعقد اجتماع تشاوري لمناقشة التعاون المشترك بين الجانبين في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وإمكانية فتح آفاق جديدة للشركات الليبية والمصرية في هذا المجال للاستفادة من الخبرات وتعزيز التعاون في مجال توريد الطاقة والاستثمار بين البلدين.

وأضاف بيان نشر على صفحة تابعة للحكومة، أن باشاغا أصدر توجيهاته وتأكيده على هذا التعاون والاستفادة من خبرة الجانب المصري في مجال الطاقات المتجددة؛ لكي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية.

وخلال الاجتماع اطّلع باشاغا على أداء الوزارة وخطط عملها، ومناقشة المشاكل التي تواجه شبكة الكهرباء، خاصة ما حدث في منطقة طلميثة وانقطاع الكهرباء على أكثر من 250 منزلًا.