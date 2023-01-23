الشركسي: وزراء الخارجية العرب أقروا بعدم تمثيل حكومة الدبيبة لليبيا

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن غياب وزراء الخارجية العرب عن الاجتماع في طرابلس، إقرار واضح بأن حكومة عبد الحميد الدبيبة لا تمثل البلاد.

وقال الشركسي في تصريحات صحفية، إن وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية نجلاء المنقوش، كانت تسوق لشيء غير موجود، وهو قدرتها على جلب الوزراء العرب، معتبراً أن ما حدث فشل واضح لها أمام حكومتها، بالإضافة إلى أنه تأكيد من الوزراء العرب على أن الوضع في ليبيا غير مستدام، ولا بد من إيجاد حل حقيقي وحكومة موحدة في البلاد.

وأضاف “حتى الدول المتقاربة والداعمة لحكومة عبد الحميد الدبيبة غابت اليوم عن الاجتماع، وهذا دليل على أن الحكومة موجودة بفعل الأمر الواقع فقط”.