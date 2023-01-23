الأردن تشترط حصول الليبيين على تأشيرة أو موافقة أمنية لدخولها

الوطن| رصد

قالت شركة الخطوط الليبية، إن الأردن اشترط حصول الليبيين من سن 15 إلى 49 عامًا على تأشيرة لدخولها أو موافقة أمنية كتابية من وزارة الداخلية الأردنية.

ووفقاً للمراسلة فإنه يجب على كل المسافرين التقيد بحصولهم على QR والتسجيل على منصة الدخول للمملكة، كما يُشترط تقديم تقرير طبي إجباري للأشخاص فوق 50 عامًا على أن يُسمح له بمرافقين من الدرجة الأولى.

هذا واشترطت الدولة الأردنية على النساء بجميع الأعمار أن يقدموا تقريراً طبياً، على أن يسمح لهن بمرافقين من الدرجة الأولى، فيما يُسمح للأطفال دون 15 عامًا بالدخول.