الأردن يضع اشتراطات لدخول الليبيين إلى أراضيه

اشترطت المملكة الهاشمية الأردنية حصول الليبيين من 15 إلى 49 عامًا على تأشيرة لدخولها أو موافقة أمنية كتابية من الداخلية الأردنية، وفق مراسلة لشركة الخطوط الليبية.

وذكرت المراسلة أنه على كل المسافرين التقيد بحصولهم على “كيو أر” والتسجيل على منصة الدخول للملكة الأردنية.

كما اشترطت المملكة تقريرا طبيا إجباريا للأشخاص فوق 50 عامًا على أن يُسمح له بمرافقين من الدرجة الأولىـ وعلى النساء بجميع الأعمار تقريرا طبيا على أن يسمح لهن بمرافقين من الدرجة الأولى، ويسمح للأطفال دون 15 عامًا بالدخول.