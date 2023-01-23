عن اجتماع طرابلس.. علي أوحيدة: الدول التي تتعامل مع حكومة تديرها المليشيات هي سبب المحنة

قال الكاتب الصحفي ” علي أوحيدة ” أن الدول التي تتعامل مع حكومة تديرها المليشيات فهي سبب المحنة.

وجاء تعليق “أوحيدة” على اجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس حيث كتب على صفحته عبر فيسبوك قائلا: المنقوش اعتبرت أن المواجهة هي بين ليبيا والجامعة العربية وهو موقفها .

وأضاف قائلا: لكن المواجهه الفعلية والحقيقية هي بين الشعب الليبي والمليشيات.

مختتما، أي تفسير آخر لما يجري هو مجرد هروب، وأما الدول التي تتعامل مع حكومة تديرها المليشيات فهي سبب المحنة.

وفي السياق ذاته، علّق الكاتب الصحفي والمحلل السياسي مصطفى الفيتوري على اجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس ووجه تعليقه لوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة قائلا: يذكرني بفشلك السابق في عقد مؤتمر استقرار ليبيا منذ عام.

وكتب الفيتوري على فيسبوك قائلا: المنقوش تشتكي فشلها .. في مؤتمر هي ترأسته وهي من دعى اليه وهي من أداره.

وأضاف قائلا: لأول مرة في تاريخ الدبلوماسية في العالم يفشل البلد المضيف في تحقيق اي شئ من مؤتمر هو من نظمه وأستضافه!

متابعا: فشل دريع يذكرني بفشل مؤتمرها السابق المسمى “مؤتكر استقرار ليبيا” منذ عام! شي يحشم حتى الميتيين..