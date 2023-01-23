إسماعيل: المنقوش تدفع ثمن إصرارها على عقد الاجتماع

الوطن| رصد

قال الباحث السياسي، السنوسي إسماعيل، إن فشل اجتماع طرابلس أمس كان اختبارا لوزيرة الخارجية بالحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش بمدى فهمها لآليات العمل الدبلوماسي، وتوجهات الجماعة العربية.

وأكد إسماعيل، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن إصرار نجلاء المنقوش على عقد الاجتماع تدفع ثمنه الآن نتيجة الغضب الذي أحدثته داخل الجامعة العربية.

وأشار إسماعيل إلى أنه كان يجب تعديل بوصلة الخارجية الليبية رغم انتهاء ولايتها.

وأردف: “العمل الدبلوماسي عمل حساس، وكان يجب على المنقوش ألا تترأس المجلس التشاوري الذي جرى في طرابلس”.