بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 23 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 23 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تبقي الأجواء شتوية باردة على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب من حين لأخر يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تكاثر للسحب من حين لأخر خاصة على الساحل الممتدة من الخمس حتى مصراتة يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: : تتراوح مابين (16-08)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: السماء صافية ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على مناطق الخليج واجدابيا مما قد تسبب في إثارة الأتربة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (17-22)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: جنوبية شرقية الى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 24)مْ ولاتتجاوز (14) مْ على غدامس والحمادة وتسجل ارتفاع يوم الغد على بعض المناطق.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب..

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19-22)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:30)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:06).