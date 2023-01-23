بركات: الدول العربية وجهت رسالة بضرورة رحيل الدبيبة

أكد رئيس تنسيقية الأحزاب والتكتلات ناجي بركات على الدول العربية وجهت رسالتها بضرورة رحيل حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وتساءل بركات في تغريدة عبر “تويتر”: “لماذا المؤتمر التشاوري لوزراء الخارجية العرب؟”، مجيبا: “لأن من يقودون المشهد انتهت مدة صلاحياتهم”.

وأشار إلى أن هذه الدول وجهت رسالة بأن حكومة الدبيبة يحب أن ترحل، وأن مصر تقود هذا الاتجاه.

يشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خاطبت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، بأن اجتماعها غير مكتمل النصاب القانوني، وعدد الأعضاء الحاضرين لم يصل إلى 14 عضوًا وفقا للائحة الداخلية.