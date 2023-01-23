الأرصاد: تقلبات جوية منتظرة على غرب ليبيا

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تبقى الأجواء شتوية باردة على مناطق الشمال الغربي ومناطق غدامس والحمادة، وفق ما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين.

وقال المركز، إن درجات الحرارة أقل من معدلاتها لشهر يناير وتسجل ما بين 08 إلى 16 مئوية، وتنخفض أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى قرابة الصفر المئوي على بعض مرتفعات الجبل الغربي وجنوبه وغدامس والحمادة.

وأضاف، أن درجات الحرارة القصوى على مناطق شرق وجنوب البلاد تتراوح ما بين 18 إلى 22 مئوية.

وأشار إلى أن السحب تتكاثر من حين للآخر على بعض مناطق الشمال الغربي، خاصة على الساحل الممتد من شرق طرابلس حتى مصراتة يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

وقال، إن من المتوقع أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الخميس بتقلبات جوية مصحوبة برياح غربية إلى شمالية غربية نشطة وفرصة أفضل لسقوط أمطار.