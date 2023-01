العياري: المصالحة والانتخابات مطلبان متكاملان لبناء ليبيا

ليبيا – أيدت وحيدة العياري الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في ليبيا عقد اجتماع طرابلس التشاوري لوزراء الخارجية العرب بهدف تقديم الدعم للبلاد.

وفي تصريح صحفي لوكالة الأنباء الليبية “وال” اطلعت عيله صحيفة المرصد، أكد العياري أن عقد مثل هذه الاجتماعات داعم لاستقرار ليبيا، فضلًا عن دحضه الصورة النمطية للإعلام بشأن كونها بلد النزاعات والصراعات ما يحولها إلى مكان للمؤتمرات الدولية والاجتماعات الإقليمية.

وبحسب العياري المشاركة في الاجتماع، فإن الاتحاد الإفريقي أكد في كلمته على ضرورة المضي في مشروع المصالحة الوطنية المرعي من قبله والمجلس الرئاسي مضيفة بالقول: “من المهم انطلاق قطار المشروع داخل ليبيا وبإمكان من يرغب أن يركب فيه في أي محطة أو النزول منه”.

وقالت العياري: “الاتحاد الإفريقي ليس له أفضلية بين الانتخابات والمصالحة فهما مطلبان متكاملان والغاية منهما جمع الليبيين حول كلمة واحدة وهدف واحد وهو بناء ليبيا واحدة وترك النزاعات والصراعات والاختلافات جانبًا والمضي قدمًا نحو هدف الوحدة الوطنية”.

