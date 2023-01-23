الطقس في ليبيا.. أجواء باردة والحرارة تصل لـ 8 درجات

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت بقاء الأجواء شتوية باردة على مناطق الشمال الغربي، مع تكاثر للسحب من حين إلى آخر يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة بين 8 و22 درجة مئوية.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، تتكاثر السحب من حين إلى آخر، خصوصاً على الساحل الممتدة من الخمس حتى مصراتة، يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 08 و16 درجة مئوية.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات)، السماء صافية مع ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط غدا على مناطق الخليج وأجدابيا مما قد تسبب في إثارة الأتربة.

وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 17 و22 درجة مئوية.

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وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة بين 18 و24 درجة مئوية ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على غدامس والحمادة وتسجل ارتفاعا غدا على بعض المناطق.

وأخيراً (السرير – تازربو – الكفرة)، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 19 و22 درجة مئوية.