وزير مصري: السيسي وتاياني بحثا الوضع الأمني في ليبيا

الوطن| رصد

قال الوزير المصري المفوض والمفكر الاقتصادي، الدكتور منجي بدر، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحث مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، بقصر الاتحادية أمس الوضع الأمني في ليبيا لما لها من أهمية كبيرة للدولة المصرية، خاصة أن إيطاليا آخر دولة مستعمرة لليبيا.

وبيّن بدر أن أن مصر تسعى لعودة الأمن والحياة الطبيعية إلى ليبيا من خلال إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لما يربط بين البلدين من علاقات تاريخية وأواصر عائلية.

وأكد أن الجزء الغربي من ليبيا لايتسم بوضع أمني جيد، وأصبح المنفذ الوحيد للهجرة غير الشرعية وهناك سعي للحد من ذلك بالتعاون مع مصر، لافتا إلى أن أوروبا إذا أردت أن تشعر بالأمن والرفاهية فعليها زيادة التعاون مع دول جنوب المتوسط.