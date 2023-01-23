فنان من مصراتة: أذان الدبيبة صحيح ومحاولة الإساءة إلى معاليه بائسة

دافع الكاتب وعازف العود المصراتي عبدالكريم أبوعليم صاحب معرض ذاكرة المدينة والشهير بـ “أبوعلام”، عن رفع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الآذان، رغم ما به من لحن، لدى افتتاحه مسجد السكت في مصراتة قبل أيام.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم: “انتشر في اليومين الماضيين مقطع قصير لمعالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية وهو يرفع اذان صلاة الجمعة في مسجد السكت، واستغل البعض هذا المقطع في التطاول على معاليه بسبب عدم تقيده بحكم من أحكام التجويد غير المخل بالمعنى، ولم يكن ذلك حرصا منهم على صحة الاذان بل هو محاولة بائسة منهم للإساءة أليه.”

أضاف: “من المعلوم أنه إذا كان اللحن لا يخل بالمعنى الحقيقي، كترك أحكام التجويد التي لا توجبها اللغة العربية، كالغنة والادغام في الشهادتين مثلا، “وهو ما يعرف باللحن الخفي” فالأذان صحيح، لأن مقصود المؤذن: هو الإخبار بأن لا أله إلا الله وأن محمدا ﷺ هو رسول الله، وترك الغنة والادغام لا يغير هذا المعنى.”

وتابع قائلًا: “صحيح أنه رغم عدم وجوبها وعدم اخلالها بالمعنى إلا أنه يجب مراعاتها في الأذان لكن ذلك يكون في حق المؤذن الراتب. اما ما يعرف باللحن الظاهر أو الجلي، فهو من اللحن الممنوع، لأن فيه اخلال باللفظ وخروج الكلمات عن معانيها، والتغيير في المعنى يُبطل الأذان، وهذا ما لم يقع فيه معالي الرئيس. والله ورسوله أعلم.” وفق قوله.