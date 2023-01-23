المقري لـ «بوابة إفريقيا»: اجتماع طرابلس أثبت أن حكومة الوحدة فقدت مصداقيتها

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

23 January, 2023

رأى الدبلوماسي ومدير الإعلام الليبي الخارجي سابقا عبدالله المقري، أن غياب بعض الدول عن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد في العاصمة طرابلس، يعكس رفض هذه الدول لمحاولات حكومة الوحدة إضفاء شرعية عربية، وبُعد دبلوماسي لدعم استمرار تواجدها في السلطة.

وقال المقري في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن “هناك مؤشرات بأن حكومات بعض الدول في طريقها لسحب وإيقاف التعامل مع حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة باعتبارها جزءا من تعقيدات المشهد الليبي”، وأضاف “هناك معلومات ما متداوله بأن الأسابيع الماضية شهدت تحركات دولية للضغط على الدبيبة للامتثال والتوافق على هدف الذهاب إلى تشكيل حكومة توافقية مهمتها الأساسية الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وأوضح المقري، أن حكومة الوحدة فقدت مصداقيتها لدى أغلب الأقطار العربية التي كانت مؤيدة لوجودها، ولم تعد تحظى بالدعم العربي ولا دعم المجموعة الدولية، وأصبحت مطالبة بالاستجابة للتوافق الليبي وإجراء انتخابات سريعة يتولى فيها الشعب الليبي مسؤولية اختيار سلطة وطنية.