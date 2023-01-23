باشاغا يدعو تونس والجزائر إلى إعادة النظر في سياساتهما الخارجية تجاه ليبيا

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دعا، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتجي باشاغا، دولتي تونس والجزائر إلى عدم الانجرار وراء أهواء حكومة الوحدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

ودعا باشاغا، عبر تويتر، الدولتين العربيتين الجارتين إلى إعادة النظر في سياستها الخارجية تجاه ليبيا.

وجدد باشاغا، التأكيد على أن حكومة الوحدة انتهت ولايتها القانونية والإدارية من قبل السلطة التشريعية، وفقا لأحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

كما دعا باشاغا، الدول العربية لدعم وحدة البلاد والمصالحة بين الليبيين ودعم التسوية الليبية الليبية، التي ستدفع إلى وجود سلطة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي.