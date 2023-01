ليبيا – قال عضو مجلس النواب الصادق الكحيلي إن رفض عدد من وزراء العرب لحضور اجتماع حكومة تصريف الأعمال دليل واضح على تخبط سياسة الحكومة المنتهية.

الكحيلي وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام” أضاف: “حكومة الدبيبة تعتقد أنها تستطيع الهيمنة على الدول الأخرى كهيمنتها داخليًا بشراء الذمم والولاءات بأموال المواطن”.

