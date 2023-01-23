الشركسي: المنقوش فشلت أمام حكومتها

الوطن| رصد

قال عضو ملتقى الحوار، أحمد الشركسي، إن وزيرة الخارجية في الحكومة منتهية الولاية، نجلاء المنقوش، كانت تسوق لقدرتها على جلب الوزراء العرب وفشلت أمام حكومتها.

وأكد الشركسي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن غياب وزراء الخارجية العرب عن اجتماع طرابلس إقرار واضح بأن حكومة الدبيبة لا تمثل ليبيا.

وتابع الشركسي: “ما حدث هو تأكيد من الوزراء العرب بأن الوضع في ليبيا غير مستدام، ولابد من إيجاد حل حقيقي وحكومة موحدة في ليبيا”.

ولفت الشركسي إلى أنه “حتى الدول المتقاربة والداعمة لحكومة الدبيبة غابت عن الاجتماع، وهذا دليل على أن الحكومة موجودة بفعل الأمر الواقع فقط”.